رؤساء تحرير يشاركون بندوة «تاريخ التطرف ومخاطره»: صلاح والباز وميري

عقدت وزارة الأوقاف صباح اليوم، فعاليات استراتيجية «بناء الوعي» 2021م، تحت عنوان، «قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره»، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، التي عقدت اليوم الإثنين بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشارك في الفعاليات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من القيادات الإعلامية.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المسلم لا يكذب ولا يغتاب ولا يقتل، وهذه الجماعة الإرهابية «الإخوان» لم تتحالف مع أحد إلا وأحدثت معه صدامًا وتقسيمًا وتشتتًا، وديننا الحنيف يغرس في نفوسنا المعاني السامية والراقية، والمسلم الحق هو من تسكن بداخله هذه القيم والمبادئ.

الجهاد في الإسلام

وبين جبر، أن الجماعات المتطرفة أرادت اختزال الإسلام في سلطة أو حكم تريد اعتلائه، وانقلبت هذه الجماعات المتطرفة وارتكبت جرمًا عظيمًا في حق الإسلام باختزاله في صورة القتل والدماء.

كما أكد رئيس الأعلي للإعلام، أن الجهاد الروحي يختلف تمامًا عما سوقته تلك الجماعات بل هو محفز للإنسانية، والمسلم الحق من يتصدى للجماعات الإرهابية، وقد ترجمت السنوات الماضية تاريخ الجماعة الأسود، الذي يقوم على التخريب والتدمير، مشيدًا بدور الأوقاف في كشف طبيعة هذه الجماعات وتفنيد أفكارها المتطرفة.

واعظات الأوقاف

وفي سياق متصل، أكد خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، أن واعظات الأوقاف أدخلن في نفوس الحاضرين البشر والبهجة، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على ما يقوم به من بناء وعي حقيقي في إعطائهن الفرصة في مجالات الدعوة وتزويدهن بالثقافة والوعي، مؤكدًا أن واعظات الأوقاف يمثلن انتصارًا كبيرًا في معركة الوعي، وأن وزير الأوقاف يخوض معركة مواجهة التطرف بشجاعة.

فيما أكد الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة «الدستور» أن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية دعا لتجديد الخطاب الديني أكثر من مرة في مناسبات عدة، وتقوم وزارة الأوقاف بدور ملموس في هذه القضية، مؤكدًا أن الدين جاء ليسعد البشرية، مشيرًا إلى أن مشكلة الوعي تكمن في أن الجماعات المتطرفة حاولت فرض رأيها على الناس، زاعمة أن ما تقدمه هو الدين الصحيح وغيره باطل، داعيًا المجلس الأعلى للإعلام أن يقوم بدور أكبر مع مؤسسات الدولة لتصحيح هذه الصورة المغلوطة، وموضحًا أن الحياد مع هذه الجماعات يتنافى مع الوطنية وحب الوطن.

معركة بناء الوعي

وأكد خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، أهمية موضوع هذه الندوة لأجل بناء وحماية الوعي، فلابد من أن يكون لدينا رؤية متكاملة لبلدٍ يحمل أقدم وأعرق حضارة، فالوسطية والاعتدال جزء مهم من حضارتنا.

وأكد أن الجماعات الإرهابية وصولًا إلى داعش، صدَّرت إلى العالم كله زورًا وبهتانًا أن الإسلام دين الدماء والقتل، مما جعل جميع المؤسسات الدينية تنبري للدفاع عن الدين الإسلامي الصحيح، وقد بذلت جهدًا كبيرًا في نشر الأفكار الوسطية ومحاربة تلك الأفكار الخاطئة، لاسيما الإسلاموفوبيا، وكان لوزارة الأوقاف دور بارز في التصدي لفكر الجماعات المتطرف.

مؤكدًا أن هذا الدين هو دين التعارف وصاحب اليد البيضاء، لأن كل الحضارات في العالم لم تصل إلى ماهي عليه إلا استنادًا لهذا الدين الحنيف، ودور الدعاة مهم في أن يستمر هذا الجهد، خدمة لبلدنا وديننا.