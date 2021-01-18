تخفيض مقدمات وأقساط الشقق بديل العشوائيات بالبحر الأحمر

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تخفيض قيمة المرافق بالبلوكات البديلة للعشوائيات بنسبة 50%، على أن تتحمل المحافظة هذه القيمة، بالإضافة إلى تحفيض مقدم الوحدة السكنية من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، وتقسيط الباقي من قيمة الوحدة على 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً، وذلك استجابة لمطالب المنتفعين بهذه الوحدات، وتخفيفاً على كاهل المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي، حتى يستفيد كافة المواطنين المستحقيين لتلك الوحدات من هذه التخفيضات، ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من مستحقي تلك الوحدات.

وفي ذات السياق، أكد حنفي أنه يجري تخصيص قطعتي أرض بمساحة 180 ألف متر مربع بشارع الحجاز، منطقة الشيخ الشحات، ومساحة 200 ألف متر مربع تقريباً بمجاورة رقم 20 شمال الأحياء، لإقامة مجمع سكني بديل للعشوائيات، مزود بكافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، بصورة متحضرة تليق بالمواطنين وتتناسب مع كرامة أهالي البحر الأحمر، للمرحلة الثانية للمناطق ذات الخطورة الداهمة.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء عمرو حنفي، وبحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن جانبها، عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لقاءً مع المواطنين بديوان عام الوحدة المحلية، لبحث عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية للشكاوى، والتواصل والتفاعل مع المواطنين.

وبحثت المغربي عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الإدارات التنفيذية، وتم إيجاد حلول فورية لبعضها، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددةً على كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

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