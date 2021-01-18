سارة الطباخ: صرفت 20 مليون جنيه على «الشرنوبي».. ومدفعش الشرط الجزائي

أصدرت المنتجة سارة الطباخ، بيانا تحذر فيه كل شركات الإنتاج التي تعاقدت مع الفنانين الذين كانت تعاقدت معهم خلال الفترة الماضية، وحذرتهم فيها على إنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضدهم، لحفظ حقوقها المادية، من بينهم الفنان محمد الشرنوبي، التي شنت عليه هجوما حادا ردا على أحد متابعيها، مؤكدة أن شركتها صرفت عليهخ مبالغ طائلة تخطت الـ20 مليون جنيه، وأنه لم يلتزم بدفع الشرط الجزائي متحايلا على القانون -بحد وصفها-

جاء في البيان الذي أصدرته سارة: «السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية، تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي ايرث برودكشن، صاحبة الحق الحصري في التوقيع علي أية عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعا ما زالت سارية، ولم تفسخ، كما يدعون بهدف خداع الشركات، ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة».

سارة الطباخ: عقود شركتي مع الفنانين ما زالت سارية

أضافت: «وقام المستشار القانوني للشركة، بإقامة دعاوى قضائية ضد كل هذه الشركات، حفاظا علي حقوق الشركة، وأدعو كل المنتجين، إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد، بعيدا عن الشركة، حفاظا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الإتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات، وكل من يتعدى على حقوق الشركة، ستقوم الشركة بأخذ كل الاجراءات القانونية فورا، للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية».

سارة الطباخ: الشرنوبي لم يدفع الشرط الجزائي

ثم دخلت سارة، في مناقشة مع أحد متابعيها، بخصوص الفنان محمد الشرنوبي، الذي رأى المتابع بأنه رغم قضاياه المتبادلة مع الطباخ، إلا أنه مازال يعمل بقوة فردت عليه قائلة: «هو يقول اللي يقوله، وأنا مبردش على كلام بدون معنى، إنما فنان بيشتغل سنتين من غير ما يدي نسبة الشركة، أو يدفع الشرط الجزائي للشركة، وهو 600 ألف دولار، شركات إنتاج مين تكون مطمئنة من أنه بيحترم تعاقداته؟ حضرتك الشركة صرفت علية ملايين تتعدى الـ20 مليون جنيه، وفي 3 سنين، بعد ما كان أجره لا يتعدى الـ100 ألف، بقى بياخد 500 و600، فلو الشركة متستاهلش نسبتها مين يستاهل! ولو هو بيحترم التعاقد، كان دفع وخلصنا، وكل واحد راح لحاله بالاحترام، مش بالتحايل على القانون، وادعاء فسخ العقد، لإمضاء عقود، ويدخل الشركة في مشاكل مع شركات محترمة أخرى، لإثبات حقوقها».

يذكر أن سارة، كانت أنتجت لمحمد الشرنوبي، كل أعماله منذ أن احترف الغناء، وقدمت له ألبوم «زي الفصول الأربعة»