سيدات الجزيرة تواجهن تهمة خدش الحياء.. قانوني: عقوبتها السجن والغرامة

ضجة كبيرة أحدثتها مجموعة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، لعدد من عضوات نادي الجزيرة وهن يضحكن خلال تناولهن قطع من الحلوى على شكل ألعاب جنسية، لتنتشر تلك الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى إثر تلك الواقعة، أعلنت وزارة الشباب خلال بيان لها عن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن الواقعة، وأكد البيان أن اللجنة توجهت صباح اليوم لمقر النادي، وبدأت في التحقيق في الواقعة لاتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

قانوني من الممكن توجيه تهمة خدش الحياء لهن

وعن احتمال توجيه تهم لهؤلاء العضوات على ذلك المشهد، قال الدكتور جمال عبدالحليم، أستاذ القانون، إنه من الممكن توجيه اتهام لهن بخدش الحياء العام، وذلك بتواجدهن في مكان عام واستخدامهن أشياء تخدش الحياء العام، في مكان عام به شباب وأطفال ومراهقين.

وأضاف عبدالحيلم لـ«الوطن»، أن تلك التهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عامين، وفقا لتقدير القاضي، بالإضافة إلى الغرامة.

إذا وجهت التهمة لسيدت نادي الجزيرة العقوبة ستكون السجن والغرامة

وتابع أستاذ القانون أن ذلك يأتي وفقا للمادة رقم 306 من قانون العقوبات، التي نصت على أنه «يُعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء».