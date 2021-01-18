برلماني: كل يوم سيحضر وزير أمام البرلمان لمناقشة ملفاته

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جاء للتعريف بما قدمته الوزارة خلال الأعوام الماضية ومجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خاصة أن مصر كانت الدولة الثانية عالميا في تحقيق معدلات نمو بعد الصين مصدر وباء كورونا.

وعلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مجهود وزارته وملفاتها في مكافحة مخالفات البناء مما دفع النواب للرد والتعليق على ملفات المحليات المعقدة من أجل رصد سلبيات وجهود يجب بذلها، وللوزير حق التعقيب، ما جعل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي يحيل بيان الوزارة إلى اللجنة المختصة بشؤونها.

البرلمان جاد في إعمال أدواته

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن اليوم حضر وزير التنمية المحلية وسيتم تقيم الوزارة بعد عرض كل الوزراء لملفاتهم، والبرلمان جاد في إعمال أدواته الرقابية ولديه إرادة في التعاون مع الحكومة مع احتفاظ كل طرف بحقه والإحالة اليوم تدل على الجدية البرلمانية لأن المناقشة داخل اللجان تكون بشكل أوسع.

وتحدث النواب عن مشروع جمعيتي والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية وتقيم الخدمة التي تقدمها الوزارة وغدا سيحضر وزير الإعلام والتعليم العالي وسيتواجد وزير قطاع الأعمال في أحد أيام الأسبوع الجاري وسيتستكمل الأسبوع المقبل جلسات باقي الوزراء أمام البرلمان، فكل يوم يحضر وزير لعرض ملفاته على البرلمان.

قضية الحديد والصلب

وتابع: قضية الحديد والصلب لا يمكن مناقشتها في جلسة ولكن يجب مناقشتها في جلسة خاصة من أجل مناقشة أوسع لأن الجلسة العامة تكون مبارزة سياسية لطرح الموضوع ولكن الحل يكون في مطبخ البرلمان، كل الاحتمالات مفتوحة من أجل تحقيق مصلحة الخزانة العامة والمواطنين وأنا أطمئن المواطنين لأن السياق العام لإدارة الدولة المصرية يشير إلى أنه سيكون توازن لتحقيق رؤية الوزير أو الحكومة لتصفية شركة الحديد والصلب ومصلحة العمال في عدم التسريح.