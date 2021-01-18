التحريض على الفجور وانتهاك الخصوصية.. تهم يواجهها مصور «الحلوى الجنسية»

موجه من الغضب أحدثتها مجموعة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لعدد من عضوات نادي الجزيرة وهن يضحكن خلال تناولهن قطع من الحلوى على شكل ألعاب جنسية، لتنتشر تلك الصورة بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا.

ومن جانبها، نجحت أجهزة الأمن في تحديد المسؤول عن تصوير تلك الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار عملية ضبطة لاستجوابه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

قانوني: مصور تلك الواقعة ربما يواجه تهمتين

أيمن منير، الخبير القانوني، أوضح أن مصور تلك الصور، قد توجّه له تهمة «التحريض على الفسق والفجور»، باستخدام شبكة الإنترنت، موضحًا أن تلك الجريمة تكون عقوبتها الحبس والغرامة.

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن المادة رقم 278 من جرائم النشر في قانون العقوبات نصت على: «كل من ارتكب علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

وتابع: «إذا كانت الصور دون علم أصحابها وتقدموا ضده ببلاغ، فتوجه له تهمة آخرى وهي انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتدخل نطاق جرائم النشر، وعقوبتها أيضا السجن والغرامة المالية».

وكانت تحركت وزارة الشباب والرياضية سريعًا في تلك الواقعة، حيث أعلنت في بيان لها عن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن الواقعة، مؤكدة في البيان أن اللجنة توجهت صباح اليوم لمقر النادي، وبدأت في التحقيق في الواقعة لاتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.