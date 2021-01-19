اليوم.. «الرياضة» تُسلم 910 دراجات مدعمة للفائزين من القاهرة والجيزة

تبدأ وزارة الشباب والرياضة ، في الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، 19 يناير 2021، في تسليم الشريحة الأولى من الدراجات الهوائية المدعمة ضمن المبادرة القومية «دراجتك-صحتك» ، وعددها 910 دراجات، للفائزين بأسبقة الحجز والسداد.

الدراجات يتم تسليمها من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء بمركز شباب الجزيرة

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدراجات سيتم تسليمها اليوم من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء بمركز شباب الجزيرة للفائزين المقيمين في محافظة القاهرة، على أن يستمر التسليم لأبناء محافظة الجيزة غدا الأربعاء، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن توزيع وتقسيم التسليم على دفعات، لأبناء محافظتي القاهرة والجيزة، لمنع حدوث أي نوع من التزاحم، في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي جائحة كورونا، كوفيد 19 المستجد، والتي تحرص الوزارة على الالتزام بها لحماية أرواح المواطنين.

وأوضح الوزير أن باقي محافظات الجمهورية، ستقوم مديريات الشباب والرياضة بها بتسليم الفائزين بها، بموجب إيصال سداد المبلغ المستحق، حسب نوعية الدراجة، والذي قام المستفيد بسداده عبر شركة فوري للسداد مسبوق الدفع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المرحلة الثالثة لتسليم الدراجات الهوائية المدعة تم طرحها بالتنسيق بين الوزارة وكل من الهيئة العربية للتصنيع ، وبنك القاهرة ، وشركتي فوري وطلبات ، لتسهيل وصول الدراجات للفائزين بها.

وأكد الوزير أن إجمالي عدد الدراجات التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة تبلغ نحو 7 آلاف و200 دراجة هوائية مدعمة ، حيث لا يتجاوز سعرها 2400 جنيه بحسب النوع، لافتا إلى أن سعر الدراجة الهوائية من النوع الجبلي، تطرحها الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، بمبلغ قدره 1930 جنيها، بينما تطرح الدراجة الهوائية من النوع الهجين، المخصصة للسير على الطرق الممهدة، بمبلغ قدره 2400 جنيه، وهي أسعار مدعمة وبأقل كثرا من أسعار السوق المحلية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة لأول مرة تطرح، في هذه المرحلة، عددا من الدراجات مخصصة للفتيات، أطلقت عليها دراجات الفتيات، تكون مخصصة ومهيأة على أعلى مستوى لاستخدام الفتيات لها.