طرق تقديم شكاوى لشركة المياه والصرف الصحي.. تعرف عليها

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 25 رقم «واتس آب» بجميع الشركات التابعة بالمحافظات لاستقبال وحل الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كانت كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو الاستعلام عن قيمة الفواتير.

أرقام الواتس لجميع شركات المياه على مستوى الجمهورية

وترصد «الوطن» أرقام واتس آب جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي يستطيع المواطن استخدامها لتقديم شكوى بخصوص المشاكل التي تواجه، كالتالي:

بني سويف

الواتس: 01272021558

الفيوم

الواتس: 01275358538

دمياط

الواتس: 01013019333

الغربية

الواتس: 01200366333

الشرقية

الواتس: 01205502086

كفر الشيخ

الواتس: 01118024447

الدقهلية

الواتس: 01002501115

البحيرة

الواتس: 01033050125

الإسكندرية

الواتس: 01201175175

القاهرة

الواتس: 01021059240

الجيزة

الواتس: 01221799777

مياه الإسكندرية

الواتس: 0121067877

مياه القاهرة

الواتس: 01206665125

أسوان

الواتس: 01274427769

قنا

الواتس: 01275118225

مطروح

الواتس: 01149807250

مدن القناة

الواتس: 01222221667

القليوبية

الواتس: 01200288880

البحر الأحمر

الواتس: 01001849993

سوهاج

الواتس: 01207125125

أسيوط

الواتس: 01206179891

سيناء

الواتس: 01090018320

الأقصر

الواتس: 01147999752

المنوفية

الواتس: 01220906668

المنيا

الواتس:01271269587

خدمة تلقي الشكاوى بالمحمول

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة تلقي شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي.

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا، كما أنه باللغة العربية.

- لا بد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكواك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.