طرق تقديم شكاوى لشركة المياه والصرف الصحي.. تعرف عليها
كتب:
سلامة عامر
09:09 ص | الثلاثاء 19 يناير 2021
عداد مياة " ارشيف"
خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 25 رقم «واتس آب» بجميع الشركات التابعة بالمحافظات لاستقبال وحل الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كانت كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو الاستعلام عن قيمة الفواتير.
أرقام الواتس لجميع شركات المياه على مستوى الجمهورية
وترصد «الوطن» أرقام واتس آب جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي يستطيع المواطن استخدامها لتقديم شكوى بخصوص المشاكل التي تواجه، كالتالي:
بني سويف
الواتس: 01272021558
الفيوم
الواتس: 01275358538
دمياط
الواتس: 01013019333
الغربية
الواتس: 01200366333
الشرقية
الواتس: 01205502086
كفر الشيخ
الواتس: 01118024447
الدقهلية
الواتس: 01002501115
البحيرة
الواتس: 01033050125
الإسكندرية
الواتس: 01201175175
القاهرة
الواتس: 01021059240
الجيزة
الواتس: 01221799777
مياه الإسكندرية
الواتس: 0121067877
مياه القاهرة
الواتس: 01206665125
أسوان
الواتس: 01274427769
قنا
الواتس: 01275118225
مطروح
الواتس: 01149807250
مدن القناة
الواتس: 01222221667
القليوبية
الواتس: 01200288880
البحر الأحمر
الواتس: 01001849993
سوهاج
الواتس: 01207125125
أسيوط
الواتس: 01206179891
سيناء
الواتس: 01090018320
الأقصر
الواتس: 01147999752
المنوفية
الواتس: 01220906668
المنيا
الواتس:01271269587
خدمة تلقي الشكاوى بالمحمول
وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة تلقي شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات.
- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي.
- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا، كما أنه باللغة العربية.
- لا بد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.
- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.
- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.
- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكواك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.
- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.
- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.
- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.
- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.