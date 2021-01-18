محام: قضايا الإهانة على وسائل التواصل تستغرق شهرا وعقوبتها السجن

قال جورج فريد، المحامي والمتخصص في قضايا الإهانة على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، إن مثل هذه القضايا تستغرق شهرا واحدا، موضحا أن جهاز مباحث الإنترنت يأخذ أي بلاغ على محمل الجد، ويظل وراءه حتى تقديم المتهم للمحاكمة.

لا يجب الانسياق وراء الآخرين

وأضاف «فريد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين: «لا يجب إعادة نشر أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومش أي حد يحط صورة حد ويقول إنه هو بيخطف الأطفال نفضل نشير في الموضوع ونتهمه إنه بيخطف الأطفال».

مباحث الإنترنت تخصص خطا ساخنا

وتابع بأن «مباحث الإنترنت خصصت خطا ساخنا، وهو 108 لتقديم البلاغ لمباحث الإنترنت، والفيسبوك أصبح مرتعا لمن يعتدون على الآخرين، لافتا إلى أن الإعلامي شريف مدكور من الشخصيات الجيدة، ولكنه تعرض للإهانة في الفترة الأخيرة، وكان يسامح الناس، ولكن في المرة الأخيرة توصلنا إلى من أهانه».

الصفحة مثل المنزل

وشدد على أن «الصفحة الشخصية مثل المنزل، ومن يدخل إلى صفحتك كأنه دخل منزلك، وبعض الناس يدخلون يشتمون، ولكن عند تقديم البلاغات خلال شهر بيكونوا متقدمين للعدالة، ويواجهون الحبس والغرامة، والحبس من يوم وحتى ثلاثة سنوات، على حسب القضية أو القاضي».

يجب على الناس التحرك

ولفت إلى أن هناك الكثير من أماكن تقديم البلاغات، ومباحث الإنترنت سهلت الموضوع وخصصت خطا ساخنا للإبلاغ، ويجب على الناس التحرك، وهم يتابعون البلاغات، ثم يتواصلون مع مقدم البلاغ بعد القبض على المتهم، مشيرا إلى أن الفنان أحمد زاهر أيضا تعرض للإهانة هو وبناته الفترة الماضية، ومن أهانوه يجب أن يُعاقبوا ولا يمكن أن تمر مثل هذه الأمور دون عقاب لكي يكونوا عبرة للآخرين الذين قد يفعلون مثلهم.