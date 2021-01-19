نائب حالي يتحفظ على وصف برلمان 2015 بـ«مجلس نعم وخلاص»

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـمجلس النواب، أنه يتحفظ على وصف برلمان 2015 بـ«برلمان نعم وخلاص»، التي قالتها الإعلامية لميس الحديدي، وهي تسأله عن المناقشات التي تتم خلال الأيام الجارية بين الوزراء وممثلي الحكومة مع أعضاء مجلس النواب.

ولفت النائب، أنه كان عضوا ببرلمان 2015، وهذا البرلمان تحمل ما لا طاقة لأحد به، حيث تم من خلاله عمل الكثير من القوانين، التي بناء عليها نلتمس اليوم، أن هناك تقدما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، لترد عليه مقدمة البرنامج وتؤكد أن هذا الانطباع الموجود في الشارع عن هذا البرلمان.

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإنجازات التي قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باستعراضها اليوم الإثنين، خلال كلمته بمجلس النواب، ملموسة ومقدرة، ولا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن ما تناوله رئيس الحكومة اليوم، كان عرض عام لما تم تنفيذه دون التطرق للتفاصيل، التي سيقوم الوزراء المختلفون بعرض ما قد تم فيها، فيما يخص الملفات التي علموا عليها خلال الفترة الماضية بشكل تفاصيلي، بداية من اليوم ويستمر ذلك حتى 21 يناير.

تحفظ عدد من النواب على ما عرضه وزيري التموين والتنمية المحلية

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن اليوم قام وزيرا التنمية المحلية والتموين، بعرض ما حدث من إنجازات بملفات هذه الوزارة، وقد كان هناك نوع من التحفظ من عدد من النواب على ما تم عرضه وما تم إنجازه على مستوى الوزارتين.

البرلمان هو المنوط بالرقابة والتشريع

وأوضح أن البرلمان هو المنوط به الرقابة والتشريع، فهو المسؤول عن مراقبة السلطة التنفيذية في ظل التشريعات التي قامت بها المؤسسة التشريعية بعملها، سواء خلال الفترة الماضية أو ما يستتبعها من تشريعات قادمة.

وأكمل، من حق المواطن المصري أن يكون هناك مؤسسة رقابية قوية وفعالة في مراقبة أداء السلطة التنفيذية، منبها أن تلك السلطة ليست في نزهة.