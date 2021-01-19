صاحب أكبر مجسم لبطولة اليد: صممت طائرة للاحتفال بـ 6 أكتوبر

قال النحات إبراهيم صلاح، صاحب أكبر مجسم لبطولة كأس العالم لليد، إنه سعيد بالمشاركة في تقديم تصميم يعبر عن الحضارة الفرعونية ويكون وجه لمصر أمام الزوار الأجانب، مبينا أن شعار مفتاح الحياة كان من تصميم زميله أحمد علي ونفذه من خامة الكلادين وكان ارتفاعه 8 أمتار تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة 6 أكتوبر والدولة توجه وتسلط الضوء حاليا على الشباب.

طيارة من الخردة

وأضاف صاحب أكبر مجسم لبطولة كأس العالم لليد، أنه «كان هناك تصميم فني من الحديد للمجسم لوجود صورة فنية وتوجد مسؤولية لأنه سيخرج أمام العالم فيجب أن تخرج الصورة بمستوى عالٍ، وكذلك صممت طيارة من الخردة من نموذج ميج 21 بمناسبة الاحتفال بناسبة عيد 6 أكتوبر والعيد القومي لمحافظة 6 أكتوبر وهذا شرف لي من أجل المشاركة بعمل من أجل بلدنا العزيز مصر وإن شاء الله يكون في أعمال مستقبلية تانية وبطولات مقبلة وبإذن الله تكون الأعمال الحالية بداية طريقي للعالمية فأنا أحلم بأن أصمم تصميمات عالمية خارج مصر أيضا لتمثيل مصر بشكل مشرف في البطولات العالمية، هناك مبدعين ونحاول إخراج أفضل ما يوجد بداخلنا للنهوض بالمجتمع وتقديم صورة جيدة عن بلدنا العزيز مصر».

السيسي يفتتح البطولة

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم الكرة اليد في 4 مدن رئيسية بداية من 13 يناير الجاري حتى نهاية الشهر وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس اللجنة الأولمبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال استخدام فقاعة طبية للاعبين والمصاحبين لهم وعدم خروج الأطقم الرياضية خارج الفنادق المقيمة فيها حرصا على عدم نشر الفيروس بين الأفراد في حال ظهور أي أعراض على لاعب أو إصابة.