بعد «الفنانين يسعون فسادًا».. برلماني: هناك انحرافات ولا أقصد التعميم

تراجع النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن تصريحاته التي قال فيها «إن الفنانين يسعون في الأرض فسادًا»، حيث ذكر أنه يُقدر الفن والفنانين لما يمثلونه من قوى ناعمة للدولة المصرية وما يقدمونه من فن هادف، كما أن الفن يحمل رسائل إيجابية وسامية لتغيير المجتمعات والشعوب إلى حياة أفضل.

هناك جزء من الانحراف الأخلاقي سببه الفن الهابط

وأضاف «عبد الستار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن الجميع يقدر الفن الجيد، ولكن للأسف الشديد، كل المجتمع المصري يعلم أن هناك جزءا من الانحراف الأخلاقي سببه الفن الهابط، لذا كانت تصريحاته تتحدث عن جزئية معينة من الفن ولا يقصد العمومية.

هناك أعمال فنية تركت أثرًا إيجابيًا في المجتمع المصري

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يعلم تمامًا أن هناك أعمالا فنية تركت أثرًا إيجابيًا في المجتمع المصري، مثل مسلسل الاختيار، وفيلم الممر، وهناك الكثير من الأعمال التي يقدرها الجميع، لكن في الآونة الأخيرة للأسف الشديد انتشرت أعمال هابطة لا ترقى إلى مستوى الذوق المصري العام أو أخلاقيات المجتمع المصري.

هناك بعض الانحرافات في الوسط الفني لبعض الفنانين

وأوضح البرلماني، أنه لا يقصد التعميم ولكن يقصد الذين يسعون في الأرض فسادًا، وليس من مقصود منه العمومية، مضيفًا: «ربنا سبحانه وتعالى قال (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)»، موضحًا أنه تقدم باعتذار لكن ليس بالشكل الذي يتصوره البعض، فهو يعتذر عن سوء الفهم فقط، لكن هناك بعض الانحرافات في الوسط الفني لبعض الفنانين والأداء الفني الذي لا يليق بالمجتمع المصري، «لا أقصد العمومية فقط، ولكن أقصد فئة معينة من هذا الفن».