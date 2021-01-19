بالتقسيط على 10 أشهر.. الأورمان تستحدث طرق تبرع جديدة لمرضى القلب 

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة، من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب، من خلال تقسيط تكلفة عملية القلب وقدرها 36000 جنيه، على 10 أشهر بواقع 3600 جنيه شهريًاً، أو بالمناصفة بالتقسيط من خلال التبرع بنصف تكلفة العملية أو بسهم القلب بـ 250 جنيه.

وأشار شعبان، إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح شعبان أن جمعية الأورمان نفذت 54 ألف عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة بالمجان تماما، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة .

وفي وقت سابق، قال مدير الجمعية إنه يجرى تسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا ، كما دشنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ مبادرة« خير بالتقسيط» بغرض أن جميع المواطنين يستطيعوا المشاركة فى تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية و لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة ادميه .

وأكد شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ نجح فى إعادة تأهيل 640 منزلا فى قرى ومراكز المحافظة .

وأوضح شعبان أنه يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ 250 جنيه، و بسهم تسقيف البيوت بـ 500 جنيه.

وأشار شعبان ان الجمعية بدأت فى اعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .

واختتم شعبان أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.