فيديو.. 4 ذكريات لدينا الشربيني في علاقتها بعمرو دياب بعد انفصالهما

على الرغم من انفصالهما منذ فترة، إلا أن الفنانة دينا الشربيني لا زالت تحتفظ بذكرياتها مع الفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ولا زالت تتابع حسابه الشخصي.

وتستعرض «الوطن» أبرز 4 ذكريات لدينا الشربيني في علاقتها مع عمرو دياب عبر حسابها الشخصي.

الذكرى الأولى

فيديو مجمع لأهم صور جمعت بينهما في عيد ميلاد عمرو دياب بتاريخ 11 أكتوبر عام 2020، وعلقت دينا على الفيديو قائلة: «أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف، قوي، متواضع، شجاع، لديك حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد».

الذكرى الثانية

بتاريخ 24 أغسطس، نشر الفنانة دينا الشربيني فيديو كليب «أماكن السهر» مع الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، وظهرت من خلاله في مشاهد عديدة معه.

الذكرى الثالثة

نشرت الشربيني بتاريخ 4 يوليو فيديو أحد كليبات عمرو دياب بعنوان «يا بلدنا ياحلوة»، وهو دعاية لأحد شركات المحمول، وعلقت عليه قائلة: «أنت الأول والوحيد».

الذكرى الرابعة

في أكتوبر 2017، نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، منوهة عن عمل جديد يجمعهما مع المخرج طارق العريان، ولكن العمل لم يخرج إلى النور.