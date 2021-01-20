مواقف محُرجة تعرض لها الفنانون.. «فستان محروق» و«رباط جزمة مفكوك».

على الرغم من أن الفنان يعيش حياة طبيعية مثل جمهوره، إلا أن أى موقف محرج يتعرض له، سرعان ما يتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون حديث السوشيال ميديا، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها العديد من الفنانين.

- هاني رمزي

روى الفنان هاني رمزي موقفا حدث له خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث دخل على السجادة الحمراء دون ملاحظة أن رباط الحذاء غير مربوط.

وقال «هاني» في تصريحات تلفزيونية، «اتعرضت لموقف عجيب جدا، طلعت على الريد كاربت في مهرجان الجونة، بصيت لقيت الجزمة رباطها مفكوك وما شوفتش حاجة، واتصورت عادي وأنا مبتسم. دخلت على السوشيال ميديا، لقيت الجزمة بقت حدث المهرجان، وتعليق هو الرباط المفكوك دي موضة، وتنمر مش عايز أقولك عامل إزاي. أنا طبعا معلقتش، والحاجات دي باخدها عادي جدا وفاني، لكن هو الفراغ للدرجة دي؟».

- محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج، حين سقط بأحد مهرجانات في دبي، وانتشر الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا، وعلق رمضان عليها مازحاً قائلاً «مايقع إلا الشاطر» .

- محمد حماقي

تعرض الفنان محمد حماقي لموقف محرج عند أدائه إحدى الأغنيات، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نسى كلمات الأغنية التي اختارها ليغنيها، وقال «إيه رأيكم فيا لما أختار أغنية ناسي كلامها؟ آه والله، منها لله كورونا، أصل أنا من وأنا عندي 20 سنة مقعدتش 6 شهور مغنتش فيهم، دي أول مرة تحصل في حياتي، اعذروني، بس هو اللي يضحك في الموضوع إن دي الأغنية اللي اختارتها وأنا ناسي كلامها».

- بسمة وهبة

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لموقف محرج هي الأخرى، خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ11 لمهرجان الفضائيات العربية، ونشرت صورة لها بفستانها الذي انسكب عليه العصير، وعلقت على الموقف عبر حسابها الشخصي قائلة، «عاجبكم كدا».

- ليلي علوي

كشفت الفنانة ليلى علوي أنها حضرت خلال فعاليات مهرجان الجونة أحد الاحتفاليات بفستان محروق، وحاولت أن تغطيه بشعرها، معلقة على الأمر قائلة، « بتحصل في أحسن العائلات».