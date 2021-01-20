غادة والي: العدالة ليست متواجدة في مسألة لقاحات كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إن العدالة ليست متواجدة في مسألة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لذلك هناك جهود من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، وأيضًا أصوات دولية كثيرة تُنادي بالعدالة في التطعيمات، وكذلك إعادة البناء ما بعد الوباء.

والي: هناك دول تُطالب الآن بإسقاط ديونها كونها غير قادرة على تسديدها

وأضافت «والي»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن هناك دولًا تُطالب الآن بإسقاط ديونها، كونها غير قادرة على تسديدها ومن ثم إعادة البناء ما بعد الوباء، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاستثمار من قبل الحكومات خاصة في البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري وبناء المدن تؤدي إلى إتاحة فرص عمل كثيرة رغم الوباء.

القطاعات الخاصة تأثرت بشدة في أزمة كورونا

وأشار وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إلى أن القطاعات الخاصة تأثرت بشدة في أزمة كورونا خاصة في المطاعم والسياحة والتجارة والمشروعات الصغيرة، «كل الدول اللي مش عندها حماية اجتماعية تأثرت بشكل كبير ولابد من وضع شبكات للحماية الاجتماعية من أجل ميكنة الخدمات».

الاستثمار في البشر هو الأهم.. صحة وتعليم

وتابعت: «من يستثمر في الصحة والتعليم هم من يتقدمون، لأن الاستثمار في التعليم والصحة هو الأفضل كونه استثمارا في البشر، جائحة كورونا تُعد وباء عالميا، لم تشهدها الكرة الأرضية منذ عشرات السنين، وكانت له تداعيات كارثية سواء اقتصاديًا أو اجتماعية».