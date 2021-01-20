حل أزمة التكدس أمام مكاتب تحصيل الرسوم بمجمع محاكم الإسماعيلية

أعلن طارق عبد الحليم عضو مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية، حل مشكلة التكدس والزحام أمام مكاتب تحصيل الرسوم بمجمع المحاكم، بالتنسيق مع المستشار «نجاتي حبيب»، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

وأضاف «عبدالحليم»، في تصريح له، اليوم، إن جهود حل المشكلة أسفرت عن إتفاق على العمل في المحكمة الابتدائية على مدار الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، إضافة إلي إمكانية سداد الرسوم في أي خزينة، عدا رسوم الاسترداد كرسوم الكفالات، على يبدأ العمل من الغد بخزينة نيابة المركز بالدور الأرضي أمام الشهر العقاري.

وأشار إلى أن افتتاح الخزينة الجديدة أمام الشهر العقاري سيعمل علي حل جزء كبير من الزحام، لافتًا إلى أن النقابة تعمل على توعية أعضائها والمواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن نشر رسائل التوعية عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، تستعد نقابة محامين الإسماعيلية لانتخابات مجلس النقابة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وحددت اللجنة المشرفة علي الانتخابات موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولي يوم الأحد 7 فبراير بدلًا من 6 فبراير، على أن تكون الإعادة يوم 14 من نفس الشهر.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض 4 طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد، وطالبت بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص وهو مجلس النقابة الفرعية وليس مجلس النقابة العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.