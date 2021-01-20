نائب يتقدم بسؤال بشأن خطة الحكومة لتلقيح المواطنين ضد كورونا

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توضيح آلية تدبير الموارد المالية اللازمة لتكلفة اللقاح.

وقال «محسب»، في سؤاله، إنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وشائعات تتعلق بآليات مواجهة الحكومة المصرية لفيروس كورونا المستجد والحصول على لقاحات تواجه آثار (كوفيد-19) على المواطنين، مؤكدًا ضرورة توضيح الحكومة خطتها لتلقيح المواطنين بمنتهى الشفافية والحسم، وذلك للرد على كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

«محسب»: توفير لقاحات فيروس كورونا أمر مهم

وأضاف «محسب»، أن العمل على توفير لقاحات كورونا أمر مهم للغاية، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة من «كوفيد- 19»، لذلك كان هناك استجابة كبيرة من قبل الجهات والوزارات المختلفة فى الدولة، وتخصيص الموازنة المالية اللازمة لتوافر هذه اللقاحات.

وتابع، «لكن يجب التوضيح هل سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد تلك الأمصال، بحيث يتم توفيرها للقادرين على تحمل تكلفتها، بما يخفف حملًا كبيرًا عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية المتعلقة بالمساواة والعدالة بين مواطنى الدولة دون تفرقة، والذى يمكن تحقيقه من خلال توفير الأمصال المدعومة وغير المدعومة بشكل متوازٍ لكل المواطن، مؤكدًا أن اللقاح يجب أن يكون حق كل مواطن.

انتشار فيروس كورونا

وانتشر فيروس كورونا في مصر، في مارس العام الماضي، وهو الفيروس اللعين الذي انتشر في نوفمبر 2019، بمدينة ووهان الصينية، وتسبب الفيروس في خسائر اقتصادية كبيرة لمعظم دول العالم، كما تسبب في خسائر بشرية، حيث أودى بحياة ما يقرب من 2 مليون، كما تسبب في اصابة أكثر من 80 مليون مواطن في العالم أجمع.