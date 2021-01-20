أمطار ورياح متوسطة تضرب المدن الساحلية في البحيرة

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، هطول أمطار متوسطة، قبل قليل، صاحبتها رياح شديدة إلى متوسطة في بعض المناطق، وزادت الأمطار على الطريق الدولي الساحلي المار بثلاثة مراكز، وحذرت الوحدات المحلية المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، فيما أعلنت إدارتا بوغازي رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت مدن «إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص»، هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأزمات التي قد تحدث نتيجة الأمطار المحتمل زيادتها حسب تقرير هيئة الأرصاد.

وشهدت باقي المدن هطول أمطار خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة لمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.