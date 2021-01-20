«القابضة للمياه» تدعم أسطول أسيوط الميكانيكي بمعدات ثقيلة بـ750 ألفا

أعلن المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تدعيم أسطول الشركة الميكانيكي بـ3 معدات ثقيلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 ألف جنيها ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة تأهيل الأصول.

تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكّد أنَّ الشركة تولى أهمية كبرى لمشاريع الاحلال والتجديد في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصنيع المقطورات الخاصة ذاتيًا

وأشار إلى أنَّ الشركة دعمت معداتها الثقيلة بشاحنة كبيرة «تيرلا» تمّ تصنيع المقطورة الخاصة بها ذاتيًا لأغراض نقل اسطوانات الكلور لتصل سعة الشاحنة الكبيرة إلى 15 أسطوانة كلور كبيرة، وبلغت تكلفة التصنيع الإجمالية 400 ألف جنيها، ليصل إجمالي سيارات نقل الكلور 11 سيارة ما بين الشاحنات الكبيرة «التيرلا» والنقل الصغيرة التى تصل سعتها إلى 6 أسطوانات كلور.

تصنيع ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير

وأضاف أنَّه تمّ تصنيع ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديذل في أوقات الطوارئ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 ألف جنيها، كما تمّ تصنيع برج كهرباء كمعدة ثالثة تمّ تدعيم الاسطول الميكانيكي بها لأعمال إنارة المحطات وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها العام بتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.