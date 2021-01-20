بثينة كامل تدافع عن «سيدات الجزيرة»: راعو مشاعر أولادهم

روت المذيعة بثينة كامل تفاصيل واقعة ما تم تدواله من قبل عن «سقوط حمالة الصدر» الخاصة بها، خلال قراءتها نشرة الأخبار بالتليفزيون المصري، في 2014، مشيرة إلى الضرر النفسي الذي تعرضت له ابنتها آنذاك، وربطت الأمر بواقعة تداول صور سيدات نادي الجزيرة وما أطلق عليه «التورتة الجنسية» وتداعيات المسألة على ذويهن.

ونشرت بثينة كامل بعض الصور المتداولة، مشيرة إلى تفاصيل سوء الفهم وحقيقة ما حدث معها على حسابها الشخصي على «فيسبوك» قائلة: «لما صحيت من النوم على جرس الموبايل، لقيت بنتي بتسألني هو فيه إيه؟ وكنت مش فاهمة هي بتسأل على إيه. وبعدين عرفت إن السوشيال ميديا كلها مقطع من فيديو لنشرة الأخبار التي كنت أقدمها ظهر ذات اليوم وعلامة تحيط بسلك الإيربيس (سماعة الأذن التي أتلقى عليها تعليمات المخرج) الذي سقط من الكم. معنونة بـ (شاهد حمالة الصدر تسقط) وأحد رؤسائي يصرح، وأسقطت حمالة الصدر بما لايليق، ومن ترأسه، لابد من التحقيق في الواقعة لضبط زي المذيعات بما يليق».

وتابعت: «كنت بالطبع حاضرة للواقعة وعدلت السلك وأنهيت نوبة عملي ونمت قريرة العين لأصحو على تلك الأخبار المفبركة التي طالني منها الكثير والكثير بقصد التشويه (والله أعلم). في كل المرات، آخر ماكان من الممكن أن يقلقني هو نظرة ابنتي لي أو أن تتعرض للتجريح بسبب مايكتب عن والدتها».

وواصلت: «أتذكر أنني كلما حكيت الواقعة أمامها ووضحت أن ماسقط هو سلك الإيربيس وجدتها تنتفض قائلة: وبفرض إنها حمالة الصدر فماذا يضيرك؟ أحكي تلك الواقعة بسبب الأحاديث عن كون نساء نادي الجزيرة أمهات وجدات وما يمكن أن يطال ذويهم من حرج. وأؤيد ماجاء في بيان عمرو جزارين رئيس النادي بأن الجرم في تلك الواقعة هو التشهير بالنشر وبأن الواقعة لاتنفي كونهن نساء محترمات، وهو بيان محترم. لن أطيل، لأصل إلى الغرض من الكتابة. علموا أولادكم قيماً مستقيمة غير منافقة تسلمون ويسلم المجتمع».

ونشرت المواقع الإخبارية في 2014، أن صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري قررت وعمرو الشناوي مدير عام المذيعين إحالة بثينة كامل المذيعة بالقطاع إلى التحقيق بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة في تقديم نشرات الأخبار.