محرم هلال: مجلس الأعمال المصري القطري لا يزال «مجمدا»

قال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن أعمال المجلس ما زالت مجمدة حتى الآن رغم اتفاق العلا الذي تم بموجبه إنهاء الأزمة بين الرباعي العربي ودولة قطر.

وأكد هلال في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس لم يجتمع منذ مقاطعة قطر في يونيو 2017.

وأضاف هلال: كل شيء على حاله سواء أعمال المجلس أو حركة التجارة والاستثمار، مؤكدا أن المجلس لن يتخذ أي تحركات خلال الفترة المقبلة دون توجيهات من الدولة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة فإن الصادرات المصرية إلى قطر انخفضت لأدنى مستوياتها خلال الفترة الماضية، وتكشف البيانات أن إجمالي قيمة الصادرات إلى الدوحة في العام 2020 بلغ 14.3 ألف دولار فقط، بتراجع 91% عن العام 2019 الذي سجلت فيه الصادرات 176.8 ألف دولار، ومقارنة بـ425.5 مليون دولار في 2017، و7 ملايين دولار في 2018.

وشهدت الأيام الماضية تحركات من جانب بعض المستثمرين القطريين لإعادة تشغيل بعض الاستثمارات المعطلة، حيث قام وزير المالية القطري علي العمادي بزيارة خاطفة لمصر بعد التوقيع على اتفاق العلا، وافتتح العمادي، خلال الزيارة فندق سانت ريجيس القائم على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي.