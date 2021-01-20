الحكومة تدعم المرأة المصرية بـ13 إجراء صحيا في مواجهة كورونا.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، تقرير معلوماتي «انفوجراف»، حول أبرز 13 إجراء صحيا اتخذتها الحكومة لدعم المرأة في مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 14 مارس حتى 6 يوليو 2020، وذلك تحت عنوان «النسخة الرابعة من تقرير رصيد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا».

استند «معلومات الوزراء»، في «الانفوجراف» على تقرير صادر عن المركز القومي للمرأة في شهر يوليو 2020، وجاءت أبرز التدخلات كالآتي:

وزارة الصحة والسكان

- اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتأمين صرف الأدوية وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لثلاثة أشهر.

- أطلقت تطبيق صحة مصر وخطين ساخنين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات خلال الجائحة.

- أمنت مستشفياتها لاستقبال ولادات النساء الحوامل المصابات بكورونا.

- وفرت مستشفى لمرضى فيروس كورونا من ذوي الأمراض العقلية، ووفرت مواد توعوية للتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد خلال كورونا.

- تدشين حملات توعوية متنوعة، وتشديد الرقابة الصحية وفقاً لأعلى المعايير على منافذ الدخول للدولة.

- وزعت معدات الحماية الشخصية للعاملين والعاملات في حملات وخدمات تنظيم الأسرة، واستئناف مبادرة «دعم صحة المرأة».

- 4500 مريض ومريضة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تسلموا علاجهم الشهري في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

- توقيع هيئة الرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع اتحاد المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشر الوعي بمخاطر الفيروس والوقاية منها.

المجلس القومي للمرأة

- تعاون المجلس مع عدة جهات متخصصة لإطلاق فيديوهات توعوية لأطباء متخصصين لمواجهة فيروس كورونا.

- تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإطلاق مبادرة «صحتنا النفسية أولوية».

- تواصل مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومي للمرأة مع السيدات من مختلف المحافظات ضمن مشروع «المشغل» لإنتاج أقنعة وقائية، وبيعها للاستخدام العام.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيق «واصل» للرد على كافة الاستفسارات حول كورونا.

- أطلقت الوزارة خدمة الاختبار الآلي لأعراض كورونا بتقنية «الشات بوت» بلغة الإشارة من خلال تطبيق واصل، وموقع تمكين.