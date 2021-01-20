رئيس السيادة السوداني: بلادنا لن تفرط في شبر من أراضينا

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن بلاده لا تريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة من دول الجوار الإقليمي، موضحا أن بلاده لن تفرط في شبر من أراضيها.

وشدد البرهان، في عرض لما يجري في الحدود الشرقية بالقيادة العامة للضباط برتبتي اللواء والعميد بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه، على رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض.

وأكد البرهان، أن ما قامت به القوات السودانية هو انتشار للجيش داخل أراضي السودان، موضحا ان الجيش السوداني، قام بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي في الدولة.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين في شرقي السودان إلى 65679 لاجئا، بينهم 38905 لاجئين ينتظرون الانتقال إلى المعسكرات الدائمة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بمعتمدية اللاجئين بالسودان، عبدالعال محمد أحمد، إن 149 لاجئا إثيوبيا دخلوا إلى مركز الاستقبال في منطقة «حمدايت»، في ولاية القضارف شرق السودان.

وأوضح أحمد، أنه تم ترحيل 720 لاجئا من «حمدايت» إلى معسكر «الطنيدبة»، الذي استقبل حتى الآن أكثر من 8 آلاف لاجئ.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إلى نقص إمدادات المياه النقية في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا بعد الصراع الذي أسفر عن تدمير البنية الأساسية ونهبها وسرقة معدات وتوقف سد عن العمل.

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن نائب مدير مكتب إدارة موارد المياه في تيجراي جيدينا مدهين، قوله إنه أصبح من الصعب إمداد المواطنين بالمياه النقية.

وأشار مدهين، إلى توقف مشروع سد «جريب جيبا» للمياه النقية عن العمل إذ ترك العمال موقع المشروع بعد الاضطرابات في الإقليم.

بدورها، امتدحت الولايات المتحدة وإيطاليا موقف السودان العقلاني في محادثات السد الإثيوبي، وأكدت واشنطن وروما، على حق الخرطوم في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشأته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».