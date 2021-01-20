«الحرس التونسي»: تراجع ملحوظ فى وتيرة الاحتجاجات الليلية

أعلنت قوات الحرس الوطنى التونسى، اليوم، أن وتيرة الاحتجاجات الليلية التى تشهدها البلاد منذ أيام، سجلت تراجعاً ملحوظاً.

وذكر العقيد حسام الدين الجبابلى، الناطق باسم الحرس، أنه تم تسجيل انخفاض فى وتيرة الاحتجاجات الليلية، خاصة فى إقليم تونس الكبرى.

وقال، فى تصريح لموقع «موزاييك»، إنه «تم إيقاف 41 شخصاً مساء أمس الأول فى أحداث الشغب»، لكنه أكد عدم تسجيل اعتداءات على الممتلكات.

ولفت إلى أنه «تم حجز زجاجات حارقة، وإطارات مطاطية كان سيتم استعمالها لغلق الطرقات أثناء الاحتجاجات، وأن الولايات التى شهدت احتجاجات هى زغوان والمهدية والقصرين، بينما لم تشهد بقية الولايات أى احتجاجات تُذكر».

ووجه رئيس الحكومة هشام المشيشى كلمة للشعب، أمس الأول، إثر الاحتجاجات الغاضبة التى تشهدها عدة محافظات بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التى تعيشها البلاد منذ سنوات، ورافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق فى مدينة سوسة الساحلية، فضلاً عن مناطق أخرى فى محافظات سيدى بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبى كبير.

وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق فى العاصمة، على غرار حى التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومى، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.