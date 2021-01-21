«ضواحي بورسعيد» يهدد السكان بالحجز لتأخر سداد الإيجارات

أنذر حي الضواحي ببورسعيد سكان الحي بسرعة سداد الإيجارات المتأخرة خلال أسبوع، قبل أن يتم الحجز عليها، حيث قامت إدارة الحجز الإداري بتوزيع إنذارات على الأهالي بمواعيد الحجز بمنطقتي «السيد متولي الجديدة ومساكن المطحن».

وسلم الحي إعلانات الحجز الإداري على المنقولات للأهالي قبل تحويلها إلى قسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أن تحصيل المتأخرات يساهم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين من بينها أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها وشدد رئيس الحي على سرعة سداد المواطنين للمتأخرات.

كان رئيس حى الضواحي تابع مساء أمس، استمرار الحملات البيئية المكثفة لرصد وإزالة المخالفات، وتحصيل الغرامات الفورية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المحال العامة والتجارية والمطاعم والمخابز بنطاق الحي.

وقامت إدارة شئون البيئة والإشغالات والرخص بالمرور الميدانى على عدد من المحال العامة والتجارية والمطاعم بمنطقتى «الصفا وزمزم»، لمراجعة تطبيق الاشتراطات البيئية ورصد وإزالة المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

كما حصّلت الحملة الغرامات البيئية بعد التأكد من عدم التزام بعض المحال بالإجراءات الاحترازية والنظافة العامة والتعقيم، فضلا عن تحرير محاضر عدم ارتداء الكمامات داخل المحال العامة.

وشدد رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة تنفيذ الحملات ورصد وإزالة كافة المخالفات البيئية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.