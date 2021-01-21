«الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة على 4 محافظات.. والصغرى في كاترين صفر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وقناة on، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

الطقس في ساعات الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في شمال الصعيد معتدلا، مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

توقعات سقوط الأمطار

وبالنسبة للأمطار، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح، على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 17 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10

دمياط العظمى 17 والصغرى 10

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 10

السويس العظمى 17 والصغرى 11

العريش العظمى 17 والصغرى 10

طابا العظمى 17 والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى صفر

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13

الغردقة العظمى 20 والصغرى 11

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9

بني سويف العظمى 18 الصغرى 8

المنيا العظمى 18 والصغرى 6

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 8.

قنا العظمى 20 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 20 والصغرى 8.

أسوان العظمى 21 والصغرى 9.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 3.

شلاتين العظمى 25 والصغرى 16.

حلايب العظمى 23 والصغرى 17.

سيوة العظمى 16 والصغرى 5.