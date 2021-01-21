إيقاف 4 أعمال بناء مخالف في حملة لحي العامرية بالإسكندرية

شن حي العامرية ثان، برئاسة محمود بريك، رئيس الحي، حملة لمتابعة مخالفات البناء، صباح اليوم الخميس، أسفرت عن التصدي لأعمال 4 أبنية مخالفة بنطاق الحي، وإيقافها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن مواصلة الحملات للتصدي لمخالفات البناء وظاهرة البناء العشوائي.

وقال عصام عبدالمنعم، سكرتير الحى، إن رئيس وحدة الإزالة الفورية وإدارة الأشغال والمتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية شنت حملة فورية لإيقاف أعمال بناء مخالف فى قرية 4 بنجر السكر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المعدات وكمية من الأخشاب، كما تم فك شده خشبية دور أرضى بقرية 4 بنجر السكر والتحفظ على خلاطة أسمنت، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شنت إداراة الإشغالات ورخص المحلات، حملة أمس، بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، على المحال العامة والكافتريات تطبيقا للإجراءات الاحترازية وفرض الغرامات لعدم ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا بنطاق عامرية ثان.

وتم تغريم عدد 6 حالات مخالفة طبقا للقرارات الصادرة، والتأكد من الغلق فى المواعيد المحددة، في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سكرتير الحي، أنه تم شن حملة لتطهير وتعقيم عدد من المباني الحكومية بنطاق الحى، بينها مدرسة الواحة الخضراء والوحدة الصحية وقسم شرطة العامرية ثان، وتم التطهير باستخدام جهاز الرزاز الجامبو.