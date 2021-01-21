صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 343 ساعة

حظيت موهبته بالإشادة علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لوحة لآية «الكرسي» من تصميمه وبخط اليد، لكن الغريب في الأمر أن أحمد نبوي، ابن قرية مليج بالمنوفية، وصاحب اللوحة، يؤكد أنه لم يتلق أي تدريب على الرسم، مشيرًا إلى أن هذا التصميم يعد الأكبر لهذه الآية في العالم الإسلامي.

«اللوحه دي خدت مني 343 ساعة عمل لحد ما خلصتها بشكل كامل مصممة ومكتوبة بخط اليد».. بهذه الكلمات بدأ أحمد نبوي طالب كلية الهندسة حديثه مع «الوطن»، مؤكدًا أنه لم يتلق أي تعليم أو كورسات من قبل، ولكنها موهبة عُمقت مع مشاهدات الرسومات وطريقة تنفيذها من خلال الخبراء الذين ينشرون فيديوهات لتوضيح طريقة الرسم والكتابة بهذه الطريقة.

وأضاف «نبوي»، أنه سعيد جدًا بالشهرة التي حصلت عليها بسبب لوحة آية «الكرسي» علي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيعمل على تصميم وكتابة ورسم موضوعات أخرى، مؤكدًا أنه نفذ العديد من اللوحات من قبل لكنها لم تحصل على الشهرة التي حصلت عليها هذه اللوحة.

وتابع: «أنا بدات فكرة الرسم وتنفيذها منذ عامين فقط، من خلال تقليد الخطوط والرسم على خفيف، وبعض المقربين مني شجعوني وطلبوا مني أن أطوّر هذه الموهبة من خلال تنميتها بإنشاء العديد من اللوحات ومشاهدة فيديوهات توضح الجوانب المهارية والفنية، والبحث في مجال الرسم والخحوط»، لافتًا إلى أنه يعمل علي تطوير نفسه بشكل مستمر بالاستعانة بكل ما هو جديد.

وأوضح «نبوي»، قائلًا «أوقات كتير جدًا بكون مشغول، لأني طالب في كلية الهندسة قسم الكهرباء، وطبعًا بروح الكلية كل يوم بالنهار، وكمان باشتغل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، واليوم طبعًا بيبقي مضغوط جدًا ومبقدرش أعمل شغل اللوحات كل يوم، ولكن يوم الجمعة أساسي، وطبعا أيام الأجازات التانية».

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المواهب المميزة في مجالات مختلفة، علي مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء محافظة المنوفية، وحظيت باهتمام كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، وكان آخرها الطالبة التي تقوم بالغناء بعدد من اللغات الأجنبية، ومنها اللغة الهندية، فضلًا عن تقليد أصوات غناء الأطفال.