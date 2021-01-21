حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية بالجيزة

تشهد أحياء ومدن الجيزة، جهود ميدانية مكثفة علي مدار اليوم تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني الفعال لتفعيل آليات التواصل مع المواطنين علي أرض الواقع من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

وشدد المحافظ علي مواصلة الحملات للتصدي للأسواق العشوائية ومتابعة إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصآ علي أمن وسلامة المواطنين .

وتنفيذآ لقرار محافظ الجيزة بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، شنت مدينة أوسيم حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات بنطاق المركز والمدينة، اليوم .

وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال منشأتين صناعيتين مخالفة للاجراءات الاحترازية بعدم إرتداء العمال للكمامة أثناء العمل، كما تم مصادرة محتويات 5 منشآت لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة، فضلا عن رفع 395 طنا من مخلفات القمامة على مدار اليوم .

وقام حي الدقي بشن حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، أسفرت عن ضبط عدد من الكافيهات المخالفة بشوارع السودان ونادي الصيد والبطل أحمد عبد العزيز وعبد الحميد لطفي وتم إيقاف النشاط لهم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2777 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وتابع حي العمرانية أعمال توسعة وتطوير شارع ناصر حتى شارع المصانع على ترعة الزمر تمهيدا للرصف، تزامنا مع استمرار حملات ضبط غير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقية، حيث تم المرور على المحلات والاسواق والمصانع وداخل المواصلات العامة وأماكن تقديم الخدمات وذلك بالتزامن مع رفع كافة التعديات والتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام وشملت الحملة شوارع «خاتم مرسلين شارع سيدي عمار ومستشفي الصدر وعدوي سليم وشارع التعمير واليابان»، وأسفرت عن تحرير 47 محضرا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم فض الأسواق العشوائية لمنع التزاحم وتكدس المواطنين حفاظآ علي سلامتهم، وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين بمناشيى البلد.

وفي مركز الواحات ومدينة الباويطي جاري العمل علي رصف وتطوير طريق الأبراج بمدينة الباويطي بطول ٢.٣ كم وعرض ٨ م وذلك إستكمالآ لتنفيذ الخطة الاستثمارية.