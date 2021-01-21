«رزام ميديا» تستعد لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة فريدة

تستعد شركة «رزام ميديا» لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الجديدة فريدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شركة «رزام ميديا» والمنتجة للألبوم الغنائي المرتقب، تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» كتبت خلالها: «ألبوم قريبًا للفنانة فريدة يجمع نخبة من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين.. ترقبوه».

ويتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله، تامر عاشور، بهاء الدين محمد ويشرف عليه المنتج حمادة إسماعيل.

الألبوم يضم 9 أغنيات

يضم الألبوم الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة 9 أغنيات، منها «الناس تتعلم» من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، و«بحبني» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم، و«الأمل البعيد» من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، و«وردة» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.

الأغاني بتوقيع عدد من الشعراء والملحنين

كما يضم الألبوم أغنيات مثل «بنات جيلي» من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال، و«نص طريق» من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، و«الكل قالك» من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي، و«روح الله لايسيئك» من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، و«هتتحل» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

وقبل نهاية عام 2020 طرح تامر عاشور، أغنية جديدة بعنوان «معلش أصل مدلعها»، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، وفي شهر أغسطس الماضي، حصل المطرب تامر عاشور على الدرع الذهبي من يوتيوب بعد وصول متابعيه إلى مليون، وفي شهر يوليو الماضي، طرح أغنية «بياعة» عبر تطبيق أنغامي، وحققت 5 ملايين و 729 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.