136 ألف طلب تصالح بإجمالي رسوم 613 مليون جنيه في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج إن المراكزالتكنولوجية تلقت 136 ألفاً و388 طلبا للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن، بقيمة متحصلات 613 مليون و309 آلاف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس القادم.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة توافد عليها خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح .

وأكد «الفقي»، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين .

وكان محافظ سوهاج أعلن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر مارس المقبل، بصورة نهائية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء. على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ سوهاج تقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى أن انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً.