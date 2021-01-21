درجة الحرارة اليوم المتوقعة على كل الأنحاء.. تصل لـصفر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم على كل الأنحاء، وفقا لتوقعات خبرائها، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة، والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت الهيئة إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء والصعيد أحيانًا، فيما تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية.

درجة الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 17 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10.

دمياط العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 10.

السويس العظمى 17 والصغرى 11.

العريش العظمى 17 والصغرى 10.

طابا العظمى 17 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13.

الغردقة العظمى 20 والصغرى 11.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 18 الصغرى 8.

المنيا العظمى 18 والصغرى 6.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 8.

قنا العظمى 20 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 20 والصغرى 8.

أسوان العظمى 21 والصغرى 9.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 3.

شلاتين العظمى 25 والصغرى 16.

حلايب العظمى 23 والصغرى 17.

سيوة العظمى 16 والصغرى 5.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.