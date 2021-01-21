الغرف التجارية: عربات طعام الشوارع بيئة خصبة لنقل كورونا

حذرت الغرف التجارية المواطنين من خطورة التعامل مع عربات طعام الشوارع، خصوصاً في قطاع المنتجات الغذائية، مشددين على أنها بيئة خصبة لفيروس كورونا لكون البائعين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية وبعيدين عن الرقابة.

الغرفة التجارية تحذر المواطنين

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن الغرفة تطلق تحذيرات من آن لآخر من التعامل مع الباعة الجائلين وعربات الشوارع. كما تطلق تحذيرات من تعامل المواطنين مع منتجاتهم لأن أغلب سلعهم غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما أشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن جميع المطاعم الآن في غاية السوء ولاتهتم بسلامة الغذاء واللحوم المباعة بها تفتقد الحفظ الجيد وبيئة خصبة للبكتريا وخاصة اللحوم وسيط قوى وفعال.

منتجات الباعة لا تخضع للرقابة

وقال إن عربات الشوارع قد تنامت مبيعاتهم خلال الفترة الماضية بعد تحديد فتح وإغلاق المحلات ومنتجاتهم لا تخضع للرقابة الصحية، ما يهدد سلامة الإنسان.

عربات الكبدة خطيرة على صحة المواطن

وأضاف أن المطاعم وعربات الطعام التي تتعامل مع الكبدة واللحوم المستوردة الأكثر خطورة على صحة الإنسان، كونها منتهية الصلاحية، ويفتقد البائعين الاشتراطات الصحية وعن طريقها يمكن أن ينتقل فيروس كورونا.

وأفاد بأن الغرفة قد حذرت من خلال دوراتها من التعامل مع هولاء، ويجب الحرص والشراء من أماكن موثوق فيها والمعتمدة والمرخصة وخاصة بعد تزايد حالات التسمم الغذائي وزيادة الغش وانتهاء صلاحية بعض المنتجات المباعة.