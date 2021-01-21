اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس حتى 2032: يتيح فرص عمل جديدة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنَّه جرى اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس حتى عام 2032، لتصبح مدينة أبورديس مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية كبوابة سياحة تاريخية.

وأكّد محافظ جنوب سيناء، خلال عرض المخطط اليوم الخميس، ضرورة الاهتمام بمخاطر مجاري السيول ضمن المخطط الاستراتيجي، ووضع موقع جامعة جنوب سيناء الذي جرى تخصيصه بمدينة أبورديس ضمن المخطط الاستراتيجي.

فيما أشارت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى أنَّ المخطط الاستراتيجي احتوى على جميع التجمعات البدوية بحي السلام بمدينة أبورديس

من جهته، أكد المهندس كرم معوض، استشاري المشروع، أنَّ التخطيط يستوعب 20 ألف نسمة، ويتيح فرص عمل جديدة.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد عقد اليوم الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والوقوف على المعوقات التي قد تعيق التنفيذ، لبحث سبل حلها.

واستمع محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، لشرح عن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واطلع على نسب التنفيذ بجميع مشروعات الخطة بمختلف قطاعاتها بكافة المدن.

وأكّد أنَّه يتواصل مع كل الوزراء لاتخاذ بعض الإجراءات لتذليل العقبات التي قد تعيق سرعة التنفيذ ببعض المشروعات، والوصول للنسب المقررة طبقًا للبرامج الزمنية لتلك المشروعات .

كما تابع محافظ جنوب سيناء، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أنَّه جرى التواصل مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشـرب والصرف الصحي، لتذليل العقبات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات، وبالفعل جرى ارسال لجنة لدراسة هذه المعوقات على أرض الواقع ووضع حلول لها.

وأعطى محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لإنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بمدينة شرم الشيخ، وتطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء، على أن يجري التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، موجهًا بتشكيل لجنة لتنظيم احتفالات المحافظة، وحصر المشروعات التي سيجري افتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي.