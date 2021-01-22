تحرير محاضر لغير الملتزمين بالكمامات وإيقاف نشاط كافيهات بالجيزة

كثفت أحياء ومراكز ومدن الجيزة حملاتها على مدار اليوم للتواجد الميداني لتفعيل آليات التواصل مع المواطنين على أرض الواقع النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا العالمي.

الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات للتصدي للأسواق العشوائية ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والمحال والمنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على أمن وسلامة المواطنين بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

مصادرة محتويات 5 منشآت تستخدم المواد الخطرة بأوسيم

شن مركز ومدينة أوسيم حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحال بنطاق المركز والمدينة وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال منشأتين صناعيتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء العمال للكمامة أثناء العمل.

وتم مصادرة محتويات 5 منشآت وورشة تستخدم المواد الخطرة لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية.

وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة، إضافة إلى رفع 395 طنا من مخلفات القمامة على مدار اليوم.

إيقاف نشاط كافيهات مخالفة بالدقي

شن حي الدقي حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال، والتي أسفرت عن ضبط عدد من الكافيهات المخالفة بشوارع السودان ونادي الصيد والبطل أحمد عبدالعزيز وعبدالحميد لطفي وتم إيقاف النشاط لهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 277 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

حملات لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالعمرانية

وفي حي العمرانية استمرت الحملات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، بالمرور على المحلات والأسواق والمصانع وداخل المواصلات العامه وأماكن تقديم الخدمات بالتزامن مع رفع كل التعديات والتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام.

وشملت الحملة شوارع خاتم مرسلين وسيدي عمار ومستشفى الصدر وعدوي سليم والتعمير واليابان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

فض أسواق عشوائية بأبوالنمرس ومنشأة القناطر

وفي مركز ومدينتي منشاة القناطر وأبو النمرس تم فض الأسواق العشوائية لمنع التزاحم وتكدسات المواطنين حفاظا على سلامتهم منها سوق الأربعين بمناشي البلد.