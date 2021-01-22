بشرى سارة.. ترقية 344 ألف معلم مساعد خلال أيام

أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد قرار ترقية 344 ألف معلم مساعد لمعلم خلال أيام، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كشوف المعلمين المساعدين الذين مر عليهم عامان في العمل والمقرر ترقيتهم، منوهاً بأن قرار ترقيتهم على مكتب وزير التعليم.

وقال حجازى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعلمين هم عصب المنظومة التعليمية في مصر، ونعمل دائماً على تطويرهم وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، بعد إدخال نظام التعليم «أونلاين»، بعد تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن استكمال خطة تطوير وتنمية قدرات ومهارات المعلمين، وتعزيز دور التوجيه الفني للمواد الدراسية التخصصية من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وتحفيز الطلاب على استخدام بنك المعرفة المصرى والمنصات التعليمية.

وأضاف حجازى، أن الخطاب أكد أنه في إطار تحقيق التنمية المستدامة، على المديريات التعليمية في الفترة من 18 يناير الجاري وحتى 20 فبراير المقبل، الاستمرار في التعاون المشترك بين وحدات التدريب والتوجيهات الفنية تحت إشراف وحدات التدريب بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل مجتمعات التعلم داخل المدرسة وبين المدارس، منوهاً إلى ضرورة تمكين المعلمين لإعداد مواد تعليمية رقمية وإدارة منصات التعلم عن بعد، وذلك في إطار مواكبة التحول الرقمى والتعلم.

إضافة خانة فى صحيفة أحوال المعلمين الإلكترونية لتسجيل تاريخ الترقية

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قد قررت إضافة خانة جديدة في صحيفة أحوال المعلم الإلكترونية لتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية، حيث تلقت المديريات التعليمية توجيهات بالابقاء على تسجيل رقم قرار المحافظ وتاريخه، مع تسجيل التاريخ الاعتبارى للترقية بصحف الأحوال على قاعدة بيانات المعلمين.

وأتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يوم الأحد 17 يناير فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين للحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة، مشيرة إلى منح المعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها والذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة، حيث تم فتح الموقع الإلكترونى 17 يناير الجارى لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 17 يناير الجارى ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2021/5/31.

وشددت الأكاديمية المهنية على المعلمين والذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم، على أن يحوي الملف، صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية التطبيقات ونظام التشغيل والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ونوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى أن تعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات، وتسليم كشوف البيانات من الأحد حتى الخميس 27 مايو المقبل ويراعى عدم إستلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2021/5/31، مالم يتم تجديدها عملا.