«الوباء» يواصل الهجوم: وفاة 4 بالقليوبية وكفر الشيخ.. وفض سرادقات عزاء وزفاف ببني سويف

تزامناً مع موجة البرد التى تتعرض لها مصر حالياً، خاصة فى محافظات الوجه البحرى، واصل فيروس كورونا هجومه، أمس، مسجلاً أرقاماً جديدة فى الوفيات والإصابات، حيث كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل حالتى وفاة بمضاعفات الإصابة فى مستشفى بنها التعليمى لشخصين، 67 عاماً من كفر شكر، و49 عاماً من شبين القناطر، فى الوقت الذى لم يسجل فيه مستشفى عزل قها حالات وفاة، الأربعاء، بينما سجل 4 حالات تعافٍ واستقبل 3 حالات إصابة جديدة.

ولم تسجل مستشفيات شبين القناطر المركزى وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها للتأمين الصحى وناصر العام وأبوالمنجا المركزى والخانكة أى حالات وفيات بكورونا أمس. وكان الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، صرح بأن ما تردد عن نقص أدوية فيروس كورونا وشراء المواطنين لها من خارج المستشفى محض شائعات وافتراء، مشيراً إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأضاف أن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلى من 3 إلى 5 أيام، ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى، ويكون داخل كيس مغلف خاص، منوهاً بأن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.

وسجلت، أمس، محافظة كفر الشيخ 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 6 مستشفيات، طبقاً لنتائج تحاليل «pcr»، التى أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل حالتى وفاة. وقال مصدر طبى إن الحالات موزعة على مستشفيات «قلين المركزى، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، العبور للتأمين الصحى، الحامول المركزى، وقسم العزل بمستشفى الجامعة»، كما جرى عزل جميع الحالات التى ثبتت إيجابية تحاليل «pcr» لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قِبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلى أو النقل لمستشفيات عزل طبى. كما سجل مستشفى عزل بلطيم حالتى وفاة، فيما تزايدت أعداد المصابين المعزولين منزلياً حيث أسهمت المبادرات فى توفير مولدات أكسجين للأهالى بشكل مجانى لغير القادرين وبأجور رمزية للقادرين.

وفى محافظة بنى سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، تحت إشراف اللواء وليد البيلى، رئيس المدينة، بفض وهدم سرادق عزاء بقرية تزمنت الشرقية، وحفلى زفاف بالمدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع التجمعات، سواء سرادقات عزاء أو حفلات الزفاف لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات ومنع التجمعات، قادها نادى مرداش، ومحمد رياض، وعلاء الصغير، نواب رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 16 محلاً تجارياً، وفض سرادق عزاء بقرية تزمنت الشرقية، وحفلَى زفاف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات القانونية. كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سوبرماركت بوسط المدينة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى داخله، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو غلقه.

وأعلن محافظ المنيا أن الحملات اليومية التى تنظمها جميع الجهات الرقابية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 290 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قِبل المواطنين، كما تم غلق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، كما تم فض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء.