رئيس قناة السويس: طورنا 16 نقطة مراقبة ودشنا 4 قاطرات بأيادي مصرية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر دشنت 4 قاطرات بقوة شد 70 طن بأيدي مصرية لقطر المراكب وهناك اتفاق مع شركة صينية على تزويد مصر بـ 5 قاطرات سيتم تصنيع 2 منهم في الصين وثلاثة في مصر تحت إشراف صيني للتعريف بطريقة تصنيعهم للمهندسين المصريين ونحن نعمل لنكون جاهزين دائما لاستقبال عدد سفن أكبر أو حل أي أزمة طارئة في القناة ويكون لدينا دائما حلول وطورنا 16 نقطة مراقبة في قناة السويس التي تتواصل مع السفن لسرعة مرورها بسرعات محددة دون الإضرار بحركة السير بشكل عام والنقاط الـ 16 تضم إسعاف ومرشدين ومرشدين احتياطين وكل هذا الخدمات تهم الشركات التي تسمع لسفنها بالعبور في القناة.

نستهدف مضاعفة عدد السفن في عام 2023

وأضاف «ربيع» خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي القدير حمدي رزق، أن لديه تصورات بخصوص عام 2023 والتي تستهدف مضاعفة عدد السفن التي تمر وضعف الحمولة لتصل إلى 5 مليار طن سنوي وأكثر من 85 سفينة ودخل القناة سيصبح 10 مليار دولار بدلًا من 5 مليار دولار في الوقت الحالي والقناة لديها تخطيط حتى عام 2023 وتطوير المجرى الملاحي في الوقت الحالي وتم إبلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك، وتوجد مشكلة جراجات في قناة السويس الجديدة وندشن حاليا 3 جراجات فيها مع إضافة جراجين في قناة السويس القديمة ليصبحوا إجمالي 7 جراحات.

بناء

متابعًا: «الجراحات تعمل على سحب السفن المتعطلة لتيسير حركة المرور في القناة وعدم تعطلها لان العطل يسبب خسائر مالية كبيرة وهذا الأمر نخبر به الشركات بعد التعديل من أجل تعريفهم أن القناة تستهدف تقديم خدمة مميزة لهم في وقت سريع وهذا التطوير مكلف جدا».