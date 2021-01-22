3 مخاطر لانسداد الشريان التاجي: لا ترتبط بالسن والأسباب متعددة

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن الشرايين التاجية، هي التي تغذي القلب بالدم، وتتكون من الشريانين الأيمن والأيسر، والأخير ينقسم لشريانين هما النازل الأمامي واللفاف، وإذا حدث بهما انسداد، ينقطع وصول الدم لعضلة القلب، إضافة للأكسجين، ما يؤدي لوفاة الخلايا العضلية في القلب، وإذا حدث انسداد جزئي يؤدي للذبحة الصدرية، أما إذا كان كليا، فيؤدي لوفاة الخلايا وحدوث جلطة قلبية.

مشكلات الشرايين التاجية ليس لها علاقة بالسن

أضاف سمير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «extra news»، أن الجميع يعتقد بأن مشكلات الشرايين التاجية لها علاقة بكبر السن، لكن الآن مع تطور العلم، تبين أن هناك مشكلات في الشرايين التاجية قد تبدأ منذ الولادة، نتيجة وجود عيوب خلقية في الشرايين، وتظهر في صورة هبوط في عضلة القلب عند حديثي الولادة، ومع عمل رسم قلب، يظهر وجود مشكلات في الشرايين، بسبب عدم وجود شريان في مكانه الصحيح.

مرض مناعي يؤدي لتجلطات داخل الشرايين

أشار أستاذ جراحة القلب، إلى أن أحد أمراض المناعة المسمى «كاوازاكي»، يؤدي لإصابة الشرايين التاجية بالتمددات، التي ينتج عنها تجلطات داخل الشرايين، ما يؤدي لانسدادها في سن مبكر، لا سيما سن الطفولة والشباب، لافتا إلى أنه بداية من سن الشباب قد يحدث ترسبات للدهون أو الكالسيوم في الشرايين، نتيجة للنظام الغذائي المتبع والعوامل المساعدة مثل التدخين، وتدريجيا قد يحدث ضيق أو انسدادات ويأتي في صورة ألم.

شبكة القلب تعوض إمداد الدم للجسم

واختتم سمير: «من رحمة ربنا أن الشبكة الموجودة حول القلب، لو واحد فيها انسد بطريقة تدريجية، ممكن الشرايين تعوض إمداد الدم للجسم، لكن لو حصل انسداد حاد مرة واحدة، مش بتلحق الشبكة تمد الجزء اللي حصل فيه نقص في الدم ويحدث جلطة».