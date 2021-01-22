مصرية تترك زوجها بعد «تثبيته» بالسعودية: «كنت عايز تبقى مدرب كونغ فو!»

«عمال تقول إن حلمك تدريب كونغفو وأنت مش عارف تحمي نفسك؟!».. بتلك الكلمات تعمدت زوجة لصيدلي مصري يقيم في السعودية الإساءة لزوجها والتهكم عليه بعد أن وقع اعتداء عليه في المملكة رغم أن حلمه فتح مركز لتدريب رياضة «الكونغفو» لتتركه وتعود إلى مصر.

القصة نقلتها إحدى الصفحات الشهيرة للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية لأحد الأشخاص ينقل مشكلة صديقه الذي يعمل صيدليا في العاصمة «الرياض»، إذ كتب أن صديقه حلم طوال حياته بأن يفتح مركز لتدريب «الكونغفو»، لكن الرياح تأتي دائما بملا لا تشتهي السفن، المفاجأة كانت في أنه ذات يوم دخل عليه مسلحان اثنان وأخذا منه الفلوس التي كان لديه بالصيدلية تحت تهديد السلاح، ولم يتعامل معهم على الإطلاق.

عاد الصيدلي المصري إلى مكان إقامته مذهولا مما حدث وحكى لزوجته ما حدث معه، لكن المفارقة أن الزوجة بدلا من أن تطيب آلام زوجها النفسية وأن تخرجه مما هو فيه، سخرت منه وتندرت عليه، لكونه يريد أن يكون مدربا لـ«الكونغفو» في حين أخذت منه الفلوس.

بل ذهبت الزوجة لأبعد من ذلك، حيث أخذت الفيديو الخاص بالواقعة من كاميرات المراقبة بالصيدلية وأرسلته إلى أهلها في مصر، وسخرت منه بأنه لا يستطيع حماية نفسه، كما أبلغت أهلها بأنها لا تشعر معه بالأمان وتضغط عليه نفسيا في هذا الاتجاه، إلى أن اضطر إلى أن يقوم بتسفيرها إلى مصر في موقف صدمه للغاية.

يصف صديق الصيدلي المصري والزوج بأنه في حالة نفسية مدمرة ولا يعرف ما الذي يمكن له أن يقوم به بعد أن بات يكره زوجته للغاي، مؤكدا أن صديقه «شخص طيب جدا ومش جبان»، على حد تعبيره.