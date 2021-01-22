تحرير 28 محضرا ضد منشآت غذائية وإعدام 84 كيلو أغذية فاسدة ببني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، شن إدارة الطب الوقائي متمثلة في مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق، لمتابعة مدى جودة الأغذية المقدمة للمواطنين وسلامتها، طبقًا لتكليفات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة التي تمت تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد مدير الطب الوقائي على مدار يومين، عن تحرير 28 محضر مخالفة عدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم حصول العاملين داخل المنشأت على شهادات صحية لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى إعدام 84 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وشن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية، حملة مكثفة على المطاعم والمنشأت الغذائية والتي تضمنت 10 منشأت وأسفرت عن سحب 12 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل لتحليلها، وإعدام 40 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 4 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية، ومحضري جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما شن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة ببا الصحية حملة على المنشآت الغذائية بقرى المركز، أسفرت عن سحب 12عينة وإرسالها إلى المعامل لتحليلها، وتحرير 4 محاضر جنحة.

كما شن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية، حملة مكبرة على المنشأت الغذائية على سوق قرية الفنت تضمنت المرور على 13 منشأة غذائية، حيث تم سحب 24 عينة أغذية لإرسالها إلى المعمل لبيان مدي صلاحيتها، وتحرير 15 محضر جنحة صحية، بالإضافة إلى إعدام 30 كيلو اغذية فاسدة منها 15 كيلو شيبسي مخلفات مصانع، وعدد ١٥ كيلو أغذية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة المحافظة للمحافظة على سلامة المواطنين، ومكافحة الغش التجاري، وتوقيع العقوبات على المخالفين، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.