ضبط 23 سائقا لتعاطيهم المخدرات خلال حملات أمنية على الطرق والمحاور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – المنوفية – الدقهلية - الغربية – الشرقية - بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم – الأقصر - أسوان ) عن فحص «506» حالة بين السائقين، وتبين إيجابية «23» حالة، في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.