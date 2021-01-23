من «السديريون السبعة».. 8 معلومات عن الملك سلمان في ذكرى توليه الحكم

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم، بالذكرى السادسة لجلوس الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، على عرش المملكة، وعلى مدار تلك الفترة شهدت البلاد مجموعة كبيرة من الإنجازات وإصدار قرارات غير مسبوقة، فضلا عن حزمة واسعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وفيما يلي أهم معلومات عن العاهل السعودي:

- ولد الملك السابع للمملكة في 31 ديسمبر عام 1935، ويعتبر الابن الـ 25 للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

- واحد من «السديريون السبعة»، وهو تحالف 7 أخوة من أبناء عبدالعزيز آل سعود، وجاء الاسم نسبة إلى والدتهم الأميرة حصة بنت أحمد السديري، التي كان لها أولاد من الملك عبدالعزيز أكثر من أي من زوجاته الأخريات.

- بدأ العمل السياسي بتعيينه أميرا للرياض عام 1954، واستقال من منصبه بعد ذلك بعامين، ولكن والده أصدر مرسوما ملكيا بتعيينه أميرا للرياض مرة أخرى في 1963.

- تولى وزارة الدفاع عام 2011، بتكليف من شقيقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأصدر مرسوما ملكيا باختياره وليا للعهد في 2012، بعد وفاة أخيهم الأمير نايف ولي العهد آنذاك.

- شهد عهده مجموعة كبيرة من القرارات التي شهدتها البلاد للمرة الأولى، منها السماح للسيدات بقيادة السيارات، فتح دور السينما، وتفعيل التأشيرة السياحية في المملكة، وإنشاء وزارة للرياضة، فضلا عن إطلاق رؤية المملكة 2030.

- عين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد في 2017.

- تزوج الملك سلمان من 6 زوجات، وأنجب 12 ابن وابنة واحدة، أصغرهم الأمير أركان يبلغ من العمر 22 عاما، بينما توفي أكبر أبنائه الأمير فهد في 2001، وفي العام التالي توفي الأمير أحمد بسبب أزمة قلبية.

- لديه ابنة واحدة تدعى الأمير حصة وتعمل أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة الملك سعود.