انهيار سيدات «فضيحة الجزيرة» في التحقيقات: سمعتنا تضررت.. وكنا بنهزر

قالت مصادر مطلعة على واقعة احتفال سيدات بنادي الجزيرة، بعيد ميلاد واحدة منهن بحلوى على شكل مجسمات لأعضاء تناسلية، إن اللجنة القانونية المشكلة من النادي انتهت من التحقيقات مع العضوات المشاركات في الواقعة.

بكاء في التحقيقات

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن بعضًا منهن بكين في التحقيقات وأن سمعتهن تضررت كثيرا بسبب تداول الصور على موقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن واحدة منهن ظل تبكي وانهارت طوال فترة التحقيقات.

العضوات: لم ننشر الصور أو نتداولها

وأوضحت المصادر، أنهن بررن الواقعة بأن الاحتفال كان لعيد ميلاد واحدة منهن، قررت أخرى تنظيمه بصورة مختلفة ومفاجئة بغرض «الهزار»، وأنهن احتفظن بالصور للذكرى، وأن الغرض لم يكن أبدًا للتداول الصور على موقع «فيس بوك»، خصوصا أن بعضهن يعملن في واحدة من كليات الطب المعروفة على مستوى الجمهورية.

رفع مذكرة لوزارة الشباب والرياضة

وقالت مصادر في وقت سابق، إن اللجنة أوصت بإيقاف العضوات لمدة عام، ورفعت تقريرها لوزارة الشباب والرياضة، لتقرير ما إذا كانت ستكتفي بالإيقاف أم بالشطب.

وعن عدم اتخاذ اللجنة قرارا بشطب العضوات، قالت المصادر إن الشطب يستلزم قرارا من الجمعية العمومية، موضحة أن الاجتماعات للجمعيات العمومية للأندية موقوفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراء الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتخذ مجلس إدارة النادي قرار بـ«تعليق العضوية لعام»، وأنه في حال رغبة وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار أشد قد يصل لـ«الشطب» من عضوية نادي الجزيرة؛ فإن القرار سينفذ على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي يأبى أن يدخل في معادلة إعلامية خلال تداول تلك الأزمة، وسط ضيق شديد لديهم من ربط اسم النادي بتلك الواقعة، حيث أنه من النوادي العريقة، والتي لم يكن يرتبط اسمها إلا بأمور إيجابية.