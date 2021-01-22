أسماء المصابين الـ 6 في تصادم «ملاكي» بـ«كارو» ببني سويف

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة «كارو» بالطريق الزراعي «بني سويف- الواسطى» بالقرب من محطة وقود، تحت الإنشاء بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، منذ قليل، وجارِ نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث مروري ومصابين بالطريق الزراعي ناصر بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين، ورفع آثار الحادث والتعرف على أسبابه.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 6 مصابين في الحادث، الذي جرى استقبالهم بقسم الطوارئ، تمهيدا لتلقيهم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى والدكتور محمد جمال نائب المدير.

وتبين أن المصابين هم: علي ميهوب عبد العظيم، 40 سنة، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وابنائه محمد علي ميهوب، 9 سنوات، طفل، مصاب كدمات وسجات بانحاء مختلفة من الجسم، و ياسمين علي ميهوب، 5 سنوات، طفلة، مصابة كدمات وسحجات بالوجه، ويوسف علي ميهوب، 18 سنة، طالب، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالوجه، و شيماء جمال علي، 35 سنة، بدون عمل، مصابة جرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم، ومحمد جمال سيد، 22 سنة، طالب، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم.

ووجه مدير مستشفى بني سويف التخصصي بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين.