ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي على مدار 4 أيام بكفر البطيخ 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، مساء اليوم الجمعة، خريطة فصل التيار الكهربائي أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء المقبل، من 23 إلى 26 يناير الحاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، وذلك لعمل الصيانة الدورية للبرنامج الشهري لشهر يناير.

ووفق الوحدة المحلية، فإن خريطة فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي كالآتي:

السبت: شارع الثلاثيني، ميدان الجمعية، شارع المجلس القديم، شارع الحدادين، البوسطة القديمة، شارع العتامنة، منطقة مسجد راشد، السوق، وبجوار المقابر.

الأحد: طريق الميناء، شارع القدس، الكشك الأخضر، هري الخياط، النقطة القديمة، منطقة الكوبري العلوي، مركز شرطة كفر البطيخ، أول ترعة حلاوة، عزبة أبو سالم، جنابية أبو صالح، فرن أبو عبد الله.

الإثنين: طريق الميناء، شارع القدس، الكشك الأخضر، هري الخياط، النقطة القديمة، منطقة الكوبري العلوي، مركز شرطة كفر البطيخ، أول ترعة حلاوة، عزبة أبو سالم، جنابية أبو صالح، فرن أبو عبد الله.

الثلاثاء: المشروع، شارع أبو سليم، بجوار مسجد الفتح، بجوار مركز البيومي للسيارات، الوحدة، أبو عيسى، الساحة، وسط البلد، المنشية، محل أبو ندا، الجامع الكبير.

إزالة لمكمورة فحم مخالفة بقرية البساتين وذلك على مساحة 150 مترا

هذا و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولي حسنين، وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، برئاسة مهندس محمد الدالي، حملاتهم لتنفيذ أعمال إزالة مكامير الفحم بمختلف المناطق بكفر البطيخ.

هذا وقد أسفرت الحملة المُنفذة اليوم، عن تنفيذ الإزالة لمكمورة فحم مخالفة بقرية البساتين وذلك على مساحة 150 مترا، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فضلا عن أخذ تعهدات بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

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