«أديب» عن تحقيق «نيويورك تايمز»: «سابوا 4 الآف ماتوا عندهم ومسكوا في 4 عندنا»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد إعلان الكونجرس نجاح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أعد حلقة كاملة عن مصر في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، مضيفا «ناس كتير هجمتني وقالتلي ميهمناش إحنا مصر، وأنا مبهتمش أوي بالزعيق وبقول اللي حاسس بيه».

صحيفة «نيويورك تايمز» تابعه للحزب الديمقراطي

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، خرجت صحيفة «نيويورك تايمز»، التابعة للحزب الديمقراطي، بنشر ما جرى في مستشفي الحسينية، التي توفي على أثرها 4 مصريين، وكتبوا أنهم اكتشوا وجود تقصير ما، «في يوم خروج الفيديو بالليل قولت لحضراتكم وجود خطأ ما حدث، والنيويورك تايمز سابت الـ4 الآف اللي ماتوا في أمريكا يوميها ومسكوا في الـ4 اللي عندنا».

فيه إدارة ديمقراطية قاعدالك.. ودي شغلتهم

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من مثل تلك التحقيقات الصحفية التي سيتم إجراءها في الداخل المصري: «فيه إدارة ديمقراطية قاعدالك، ودي شغلتهم، لأن بايدن كسب واللي نجحه مجموعة من الناس اللي من مبادئها موضوع حقوق الإنسان، وبايدن عندما يصل للحكم يجب أن يُرضي الكتلة التي أوصلته للمنصب، كما فعل دونالد ترامب من قبل».

أوعى تفتكر أن بايدن مش فاضي

وأكد أن الإدارة الماضية للولايات المتحدة الأمريكية، كانت كافة الدول تتعامل مع فرد واحد متمثل في شخصية الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ولكن الإدارة الجديدة بها موظف مسؤول عن الشأن المصري: «قبل كده اللي كان مسؤول عن مصر الرئيس ترامب، الحاج أبو حنان، ودلوقتي فيه خارجية وهيئة أمن قومي ومخابرات أمريكية ومجلس نواب ومجلس شيوخ، كل دول شغلتهم مصر والمنطقة والعالم كله، وأوعي تفتكر أن بايدن مش فاضي».

وأشار إلى أن الرسالة التي بثتها صحيفة «نيويورك تايمز» في تحقيقها المنشور تريد إرسال رسالة بـ«إحنا قاعدين لكم»، وهؤلاء لديهم مفهوم مختلف عن حقوق الإنسان عن المفهوم الخاص بمصر والمنطقة العربية: «عندهم حرية الرأي وحرية العقيدة والتنقل وكل الحريات، وشغلته أن يأتي بايدن ويقول للي جابوه اللي إنتوا عايزينه مني أنا بعمله».

لازم الإدارة المصرية ترد وتتكلم وتشتبك وتعمل موازنات وموائمات

وتابع: «من هنا وطالع هتلاقي أشياء زي دي كتير، وهنا إنت بيكون قدامك خيارين ملهمش ثالث، الأول أن تشتبك وتوضح حقيقة الأوضاع في مصر، أو الخيار التاني أضربوا دماغكم في الحيط زي إيران وكوريا، ودي دول بتعيش معزولة عن العالم، لكن مصر في تفاعل مستمر مع العالم والحياة، ولازم الإدارة ترد وتتكلم وتشتبك وتعمل موازنات وموائمات».