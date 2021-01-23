عاجل.. مدبولي يعلن تعميم التأمين الصحي الشامل بالجمهورية في 10 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه بمجال الصحة، كانت هناك مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء كانت مبادرة «100 مليون صحة»، أو إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، ومبادرة «صحة المرأة»، والكشف عن الأمراض بطلبة المدارس والجامعات، وإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تطبقها الدولة وكان من المقرر وفقا للقانون أن تنتهي خلال 15 عاما، ولكن جاري المحولة لإختصار المدة لـ10 سنوات لكي تغطي التجربة الجمهورية في أقل فترة زمنية ممكنة.

مدبولي: كل تجارب العالم تؤكّد أن تعميم الأنظمة مثل التأمين الصحي الشامل أمر شديد التعقيد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنَّ كل تجارب العالم تؤكّد أن تعميم الأنظمة مثل نظام التأمين الصحي الشامل أمر شديد التعقيد، ولكن الحكومة تعمل بمنهجية علمية لنصل بأن تغطي المنظومة كل مواطني مصر.