تحسين جودة الحياة لسكان 4584 قرية بـ515 مليار جنيه

رصدت «الوطن» جانبًا من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصرى بنسبة 58% من إجمالى سكان الجمهورية، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه بإجمالى 4584 قرية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع 375 تجمعًا ريفيًا بنسبة فقر 76%، وإجمالي مستفيدين يقدر بنحو 4.5 مليون مستفيد، وباستثمارات 13.5 مليار جنيه.

2180 مشروع لتطوير تجمعات ريفية

وأشار تقرير المشروع القومي لتطوير القرى إلى أن إجمالي المشروعات المستهدفة بلغ 2180 مشروعًا، منها 600 مشروع تم الانتهاء منها، و1580 مشروعًا جار تنفيذها في 143 تجمعًا ريفيًا بتكلفة في العام الجاري بتكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى تطوير 232 تجمعًا ريفيًا بتكلفة 9.6 مليار جنيه في 2021.

وأوضح أن 11 محافظة تستفيد من المشروع وتشمل المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعًا ريفيًا بنهاية العام الجاري، و58.822 منزلًا يتم رفع كفائتها لتصبح سكنًا كريمًا من خلال تركيب أسقف ووصلات مياه وصرف وصيانة لها وطرنشات، و113 وحدة صحية تخدم 1.4 مليون مواطن، و170 تجمعًا ريفيًا مغطى بالصرف الصحي، وذلك بنسبة 46%.

وذكر أن 361 تجمعًا ريفيًا يشهد تحسين خدمات مياه الشرب، و268 تجمعًا يُجرى به تحسين شبكة الكهرباء والإنارة، فضلًا عن 222 تجمعًا تشهد رصف 324 كيلو مترًا لإقامة شبكة طرق مطورة، وإقامة 2950 فصلًا جديدًا لاستيعاب أكثر من 117 ألف تلميذ.

تحسين جودة حياة أهل القرى

وأشار التقرير إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي لوضع برنامج قومي، ويهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.

ويستهدف البرنامج تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان وغيرها، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة من التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات وغيرها.